خالد الجندي يكشف كيفية تجنيد الشباب في الجماعات المتطرفة

كيفية تجنيد الشباب في الجماعات المتطرفة؟ كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن طريقة الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في اصطياد الشباب وتجنيدهم والتأثير على أفكارهم.



وقال خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن الجماعات الإرهابية تستقطب الشباب من خلال الألفاظ في القرآن والسنة، بحيث يتم استغلال جهل الشباب بدلالات الألفاظ في الآيات والأحاديث ومن ثم يتأثر الشاب بما يتم تفسيره من هذه الألفاظ والتي عادة ما يكون الهدف منها توجيه الشباب نحو اعتناق الفكر المتطرف لهذه الجماعات.



وأشار الجندي، إلى أنه من هنا يجب علينا أن ننتبه جيدا لدلالات الألفاظ والمعاني للنصوص الشرعية فهي مهمة للغاية وتنقذ الشباب من التطرف، مستدلا بقوله تعالى "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".



وأكد أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار بل يأخذ عذابه بقدر معين، وبالتالي لا يخلد المؤمن في النار فيساوى بينه وبين الكافر الذي ينكر ألوهية الله تعالى.



وتابع: يجب أن تفهم دلالات الألفاظ عشان متتعكبلش ورا الجماعات المتطرفة، فجماعات الإسلام السياسي تصطاد الشباب بهذه الطريقة وتتعامل بأسلوب المبالغة في كل شئ حتى يعتنق الشاب الفكر.