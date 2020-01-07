AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر.. تفاصيل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:33 م
مشروع الرعاية الصحية
مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر.. تفاصيل
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت نقابة العاملين بالأزهر الشريف، والمعاهد الأزهرية، على موافقة السلطة المختصة على مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر.

وأوضحت النقابة، أنه تم التعاقد على المشروع للقطاعات الرئيسية ونظرا لاستفسار العاملين بالمعاهد والمناطق عن كيفية الاشتراك بالمشروع تم عرض مذكرة بالأمر على السلطة المختصة لإضافة مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية بصفة مبدئية وبعد نجاحه بإذن الله يتم باقي المناطق الراغبة في الاشتراك تباعا على المشروع وتمت الموافقة على ذلك لجميع العاملين بالمناطق الثلاثة ومعاهدهم لذا تعلن لهم عن مشروع الرعاية الصحية.


وذكرت أن الاشتراك في المشروع لعدد أربع أفراد من الأسرة بما فيهم الموظف ويكونوا الزوجة والأولاد دون الأب والأم للموظف وفي حالة الزيادة عن العدد من الأولاد يتم إضافة قيمة الشخص الزائد لمبلغ الخصم الأساسي "العرض ساري للأسرة كاملة من فرد حتى أربعة أفراد نفس القيمة الشهرية".

وتابعت: قيمة الخصم الثابت لجميع المشتركين ستحدد قيمة الخصم وأخذ قرار بالموافقة عليه بعد الإنتهاء من تجميع عدد المشتركين والأوراق المطلوبة وقيمة الإشتراك لن تزيد عن 150 جنيها للأسرة الواحدة كحد أقصى شهريا وحوالي 5 جنيهات قيمة مصاريف إدارية وكارنيه لكل عضو وكتيب الدليل الخاص بالمستشفيات.

وأشارت إلى أن التغطية العلاجية للأسرة سنويا 30 ألف جنيه، شاملة الكشف والأشعة والتحاليل والعلاج من الصيدليات والأمراض المزمنة والعلاج الشهري يتم دفع قيمة 20% من أى خدمة وخصم 80% نسبة ثابتة على جميع الخدمات المقدمة.

وضربت مثال: في حال دخول مستشفى واستخدام خدمات متكاملة بقيمة 3000 جنيه يتم دفع مبلغ 400 جنيه، فقط والباقي من رصيد التغطية، وفي حالة الحوادث تكون التغطية كاملة والعمليات الكبرى يتم دفعها من مبلغ التأمين دون المساس بتغطية مبلغ الثلاثين ألف جنيه الخاصة بالمشترك.

كما يوجد تغطية بنسبة محددة من إجمالي عدد المشتركين سنويا لحالات الولادة، والشبكة الطبية تغطى جميع محافظات الجمهورية "مستشفيات، عيادات، مراكز، استشاريين لجميع التخصصات، معامل وأشعة وتحاليل، صيدليات.

أما المستندات المطلوبة للاشتراك: صورة شخصية، صورة بطاقة، صورة شهادة الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة، وعند الإستقرار على القيمة النهائية للخصم والتي لن تزيد عن 150 جنيه، سيتم أخذ إقرار من المشترك بالخصم، وتقبل الطالبات من الأول من يناير حتى 28 فبراير 2020
مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر.. تفاصيل
مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. تقسيط اشتراك مشروع علاج الصحفيين

جبران: مشروع التأمين الجماعي للعاملين بالبترول يوفر حياه كريمة بعد التقاعد

نقابة البترول تعلن عن مميزات التأمين الجماعي للعاملين

غدا.. فتح باب الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين بالنظام الجديد

إقبال كبير على الاشتراك في «علاج الصحفيين» بالساعات الأولى

رغم الانتقادات.. تزايد الإقبال على الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين

ترشيحاتنا

قتل دفاعا عن النفس| أول ظهور لزوج نانسي عجرم عقب الإفراج عنه

تحذير.. إقامة كأس العالم في قطر 2022 يعرض المنتخبات والجماهير للخطر

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

بقيت مكشوف .. رواد التواصل الاجتماعى لـ جمال عيد: بطل إسفاف

أهم الأخبار.. ساديو ماني وحكيمي والبلايلي والاتحاد المصري الأفضل في أفريقيا 2019.. وفيديو جديد لـ منى فاروق

محمد صلاح يهنئ ساديو ماني بعد الفوز بلقب الأفضل في إفريقيا لعام 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت