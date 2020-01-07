مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر.. تفاصيل

أعلنت نقابة العاملين بالأزهر الشريف، والمعاهد الأزهرية ، على موافقة السلطة المختصة على مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر.





وأوضحت النقابة، أنه تم التعاقد على المشروع للقطاعات الرئيسية ونظرا لاستفسار العاملين بالمعاهد والمناطق عن كيفية الاشتراك بالمشروع تم عرض مذكرة بالأمر على السلطة المختصة لإضافة مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية بصفة مبدئية وبعد نجاحه بإذن الله يتم باقي المناطق الراغبة في الاشتراك تباعا على المشروع وتمت الموافقة على ذلك لجميع العاملين بالمناطق الثلاثة ومعاهدهم لذا تعلن لهم عن مشروع الرعاية الصحية.









وذكرت أن الاشتراك في المشروع لعدد أربع أفراد من الأسرة بما فيهم الموظف ويكونوا الزوجة والأولاد دون الأب والأم للموظف وفي حالة الزيادة عن العدد من الأولاد يتم إضافة قيمة الشخص الزائد لمبلغ الخصم الأساسي "العرض ساري للأسرة كاملة من فرد حتى أربعة أفراد نفس القيمة الشهرية".





وتابعت: قيمة الخصم الثابت لجميع المشتركين ستحدد قيمة الخصم وأخذ قرار بالموافقة عليه بعد الإنتهاء من تجميع عدد المشتركين والأوراق المطلوبة وقيمة الإشتراك لن تزيد عن 150 جنيها للأسرة الواحدة كحد أقصى شهريا وحوالي 5 جنيهات قيمة مصاريف إدارية وكارنيه لكل عضو وكتيب الدليل الخاص بالمستشفيات.





وأشارت إلى أن التغطية العلاجية للأسرة سنويا 30 ألف جنيه، شاملة الكشف والأشعة والتحاليل والعلاج من الصيدليات والأمراض المزمنة والعلاج الشهري يتم دفع قيمة 20% من أى خدمة وخصم 80% نسبة ثابتة على جميع الخدمات المقدمة.





وضربت مثال: في حال دخول مستشفى واستخدام خدمات متكاملة بقيمة 3000 جنيه يتم دفع مبلغ 400 جنيه، فقط والباقي من رصيد التغطية، وفي حالة الحوادث تكون التغطية كاملة والعمليات الكبرى يتم دفعها من مبلغ التأمين دون المساس بتغطية مبلغ الثلاثين ألف جنيه الخاصة بالمشترك.





كما يوجد تغطية بنسبة محددة من إجمالي عدد المشتركين سنويا لحالات الولادة، والشبكة الطبية تغطى جميع محافظات الجمهورية "مستشفيات، عيادات، مراكز، استشاريين لجميع التخصصات، معامل وأشعة وتحاليل، صيدليات.



