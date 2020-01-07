بعد غياب صلاح عن احتفالية الكاف.. تامر أمين: عد غنماتك يا جحا

قال الإعلامي تامر أمين، إن الاتحاد الأفريقي سوف يعلن غدا أن احتفاليات أفضل لاعب في أفريقيا سوف تقام كل عام في مصر، حسب التسريبات.



وأوضح أمين خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، أنه كان يتمنى أن يحضر محمد صلاح الاحتفالية لكي يقدم الجائزة إلى ساديو ماني، ويفعل معه كما فعل ماني معه في السنغال العام الماضي.



واستنكر أمين، هجوم السوشيال ميديا على محمد صلاح لعدم حضور الاحتفالية غير مقبول لأنه قد يهدم اللاعب، لافتا أن نجوم مصر الذين يمثلون مصر أمام العالم أمثال صلاح قليلون.



وردد أمين: « لازم نقف جنب صلاح اللي زي صلاح مش كتير وعلى رأي المثل عد غنماتك يا جحا».



وتابع أمين: «مصر تستاهل تكون أول مقصد للسياحة في العالم ... مفيش دولة فيها هذا الكم من الجمال»، مؤكدا أن مصر أصبحت الأن تستغل الأحداث الرياضة للترويج للسياحة كما يحدث في جائزة أفضل لاعب في العالم.