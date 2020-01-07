كامل أبوعلي يظهر في حفل الأفضل إفريقيا مع والدة وأخت كريستيانو رونالدو.. فيديو

ظهر رجل الأعمال كامل أبو علي برفقة والدة وأخت النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، في حفل التتويج بالأفضل في إفريقيا.



وتحدث كامل أبو علي خلال تصريحاته على فضائية "أون سبورت": "مصر قادرة على تنظيم كل ما هو مميز، وما فعله القائمون بالعمل على هذا الاحتفال في وقت قصير يدل على ذلك".



فيما دخلت والدة رونالدو في وصلة ضحك بسبب عدم إتقانها اللغة الإنجليزية، ولم تستطيع أن تتحدث عن التنظيم أو ما يحدث.



ومن جانبها قالت شقيقة رونالدو، أن التنظيم رائع رغم وصولها منذ نصف ساعة فقط من رحلة طويلة كانت موجهة من ماديرا، وأشارت إلى أنها كانت تتمنى تواجد رونالدو.



ووعد أبو علي أنه سوف يدعو رونالدو لاحقًا في الأحداث المهمة المقبلة التي تنظمها مصر مستقبلًا.