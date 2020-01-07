في احتفالية الأفضل في أفريقيا: متعب يوجه رسالة لمحمد صلاح .. فيديو

أشاد عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي قائلا :" صلاح نجح كرويا في وضع مصر في مكانه ثانية ".



وطالب عماد متعب خلال لقائه بفضائية "أون سبورت " على هامش انطلاق احتفالية الأفضل في أفريقيا والمقامة بمدينة الغردقة محمد صلاح بعدم الرحيل عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي والاستمرار في تحقيق الانجازات والبطولات معه .



وتابع متعب: " وجهة نظري محمد صلاح يظل في ليفربول فهو فريق من أهم الأندية على مستوى العالم ويتواجد بها أفضل لاعبي العالم وحقق كافة البطولات ".



وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذي يتنافس على لقب نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.



وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



وتؤكد العديد من الشواهد أن ساديو مانى حسم لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بشكل رسمى ، خاصة بعد أن أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية فوز مانى باللقب ، وهي الوكالة المقربة من الكاف بشكل قوي خلال السنوات الماضية.