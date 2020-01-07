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أستاذ مادة الأخلاق يكشف أسباب تدهور سلوكيات المجتمع وطرق العلاج .. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد كمال أستاذ مادة الأخلاق بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ أنه بعد عام 2011 حدث تدهور أخلاقي في سلوكيات المجتمع المصري، موضحا أن هذا التدهور لم يكن وليد اللحظة ولكنه بدأ منذ فترة السبعينيات.

وأضاف أستاذ مادة الأخلاق بجامعة كفر الشيخ خلال وجوده ضيفا ببرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية الحياة" أنه مع تراجع دور الشرطة ومؤسسات الدولة في عام 2011 وجد البعض المجال مفتوحا لهم، مشيرا إلى أن المجتمع كان يعانى من حالة عدم الأخلاق.

وأوضح الدكتور محمد كمال أن الإعلام لعب دور خطير في تفشي تلك الظاهرة حيث كانت السينما والمسرح أحد أسباب إنتشار ظاهرة عدم الأخلاق في فترة السبعينيات أما خلال هذه الفترة فإن السينما صورت البطجي على أنه بطل وقدوة لذا يقوم الشباب بتقليدهم.

وأشار أستاذ مادة الأخلاق بجامعة كفر الشيخ إلى أن الإعلام قام بغرس في عقل المشاهد البلطجي ونشاهد ما يحدث من بلطجة وعنف وتحرش بعد مشاهدة العمل الفني الذي يصور البلطجي على أنه قدوة .

وقال الدكتور محمد كمال إن رجال الدين تراجع دورهم إضافة إلى وجود نماذج من رجال الدين يشجعون على العنف وجعلوا الشباب يخرج عن العادات والتقاليد الحميدة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة على ضرورة وجود الأخلاق واحترام الأخرين.
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