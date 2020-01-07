أشرف حكيمي: سعيد بالتواجد في مصر وترشحي لأفضل صاعد أسعدني

أكد أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب والمرشح لأفضل لاعب صاعد فى أفريقيا أنه سعيد بترشحه لتلك الجائزة مع باقى زملائه .





وقال حكيمي خلال تواجده فى حفل جوائز الأفضل فى افريقيا المقام حاليا فى مدينة الغردقة أنه سعيد بالتواجد فى مصر وأنه سيعمل كثيرا على تقديم أفضل ما لديه خلال المرحلة المقبلة.





وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 الذي يتنافس على لقب نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.





وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، وسيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



