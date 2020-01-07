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رياضة

أشرف حكيمي: سعيد بالتواجد في مصر وترشحي لأفضل صاعد أسعدني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:55 م
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
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حسام الحارتى
أكد أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب والمرشح لأفضل لاعب صاعد فى أفريقيا أنه سعيد بترشحه لتلك الجائزة مع باقى زملائه .

وقال حكيمي خلال تواجده فى حفل جوائز الأفضل فى افريقيا المقام حاليا فى مدينة الغردقة أنه سعيد بالتواجد فى مصر وأنه سيعمل كثيرا على تقديم أفضل ما لديه خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 الذي يتنافس على لقب نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، وسيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وتؤكد العديد من الشواهد أن ساديو مانى حسم لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بشكل رسمى، خاصة بعد أن أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية فوز مانى باللقب، وهي الوكالة المقربة من الكاف بشكل قوي خلال السنوات الماضية.
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