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محافظات

تداول 621 شاحنة و33 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:11 م
ميناء
ميناء
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حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الأحمر تداول 621 شاحنة بضائع و33 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 21 شاحنة و14 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية2، الجونة تريدر، ضبا بريدج وعلى متنهم 123 شاحنة و4 سيارة .

فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى الحرية2، الجونة تريدر، ضبا بريدج، نما اكسبريس وعلى متنهم 232 شاحنة و2 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 118 شاحنة و12 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 46 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 43 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 38 شاحنة بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة منة .
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