أحمد موسى: الإخوان بيعيطوا بسبب حفاوة استقبال الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان وأبواقهم الإعلامية يشعرون بالضيق والحزن من الاستقبال الرهيب للرئيس السيسي في الكاتدرائية في احتفالات ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بالأمس.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإعلام الدولي ركز على حرص الرئيس السيسي على مصافحة الإخوة الأقباط في قداس عيد الميلاد بالأمس.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإعلام الدولي ركز على الاستقبال وحفاوته ومشاعر الحب والسعادة على وجوه المصريين بحضور الرئيس السيسي للقداس".



