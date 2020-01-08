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اقتصاد

الحكومة تسدد 138.5 مليار جنيه فوائد ديون في الربع المالي الأول

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:30 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
نجحت الحكومة في دفع 138.52 مليار جنيه من فوائد الديون المستحقة لمؤسسات محلية وأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد أن سبق لها سداد 437.45 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2017.

قال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إنه تم سداد 124.11 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2019 /2020 في صورة فوائد ديون محلية ، بعد أن تم سداد 415.25 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.

وبلغت الفوائد الخارجية المسددة في الربع الأول من العام المالي الجاري نحو 14.41 مليار جنيه مقابل 22.2 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.

كما وصلت جملة الأقساط المسددة نحو 111.712 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 276.632 مليار جنيه في العام المالي 2018/2017.
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