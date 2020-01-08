الحكومة تسدد 138.5 مليار جنيه فوائد ديون في الربع المالي الأول

نجحت الحكومة في دفع 138.52 مليار جنيه من فوائد الديون المستحقة لمؤسسات محلية وأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد أن سبق لها سداد 437.45 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2017.





قال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إنه تم سداد 124.11 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2019 /2020 في صورة فوائد ديون محلية ، بعد أن تم سداد 415.25 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.





وبلغت الفوائد الخارجية المسددة في الربع الأول من العام المالي الجاري نحو 14.41 مليار جنيه مقابل 22.2 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.



