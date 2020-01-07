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مدير إدارة التربية: تطبيق مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات يتطلب وجود ممارسة.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد إسماعيل أبو عيطة مدير إدارة التربية الخاصة والدمج بإدارة أبو النمرس التعليمية أن الشخصية المحترمة في المجتمع عندما يتعرض إلى أشخاص سواء كانوا على أخلاق حميدة أو من لديه تدهور في الأخلاق ومن الممكن أن يتعرض إلى تعب نفسي. 

وأضاف مدير ادارة التربية الخاصة والدمج بإدارة أبو النمرس التعليمية خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه إذا أردنا أن يتم تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات لا بد أن يكون هناك ممارسة .

وتابع أبو عيطة أن الطفل والشباب يتخذ أولياء الأمور وقدوة له مشيرا أن الأخلاق تؤخذ من الأباء أو من شخص ذات قدوة لهم. 

وأشار مدير إدارة التربية الخاصة والدمج بإدارة أبو النمرس التعليمية أن هناك كتيبا يدرس بعنوان "القيم والأخلاق" وكان يدرس منذ فترة طويلة ما يقرب من 10 سنوات ولكن تم إلغاؤه إضافة إلى مادة التربية الوطني.
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