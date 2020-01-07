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أخبار البلد

السفير المصري بالسويد يهنئ أسقف الدول الإسكندنافية بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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سامح سلام
قدم السفير المصري بالعاصمة السويدية ستوكهولم علاء حجازي والقنصل العام لمصر لمياء رشاد التهنئة لنيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية بعيد الميلاد المجيد، خلال صلوات القداس بكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه حضر القداس الأباء الكهنة والشمامسة ومجموعة كبيرة من شعب الكنيسة وسط أجواء من البهجة والفرحة شملت جميع الحضور.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن السفير المصري نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسويد إلى جموع المصلين، لافتا إلى أن السفير علاء حجازي أكد على وحدة أبناء الشعب المصري في جميع أنحاء العالم وأن روابط المحبة التى تجمع المصريين هى الأساس القوى لبلادنا مصر.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني أمس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالعباسية مجموعة من كبار رجال الدولة للتهنئة بعيد الميلاد من بينهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة.
السفير المصري بالسويد يهنئ أسقف الدول الإسكندنافية بعيد الميلاد المجيد
السفير المصري بالسويد يهنئ أسقف الدول الإسكندنافية بعيد الميلاد المجيد
السفير المصري بالسويد يهنئ أسقف الدول الإسكندنافية بعيد الميلاد المجيد
السفير المصري بالسويد يهنئ أسقف الدول الإسكندنافية بعيد الميلاد المجيد
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