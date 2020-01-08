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تعليم

بحضور وزيري الإنتاج الحربي والإعلام .. عين شمس تفتتح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI .. السبت

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي


تفتتح جامعة عين شمس مركز ابحاث بكلية الطب بجامعة عين شمس ودلك يوم السبت المقبل.

وياتي ذلك بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، د اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، د. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة، ا.د. اشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، ا. د ايمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، ا. د هشام الغزالي مدير المركز الابحاث، ا. د منال حمدى السيد مدير وحدة الابحاث الاكلينيكية، بالإضافة إلي عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، ١٢ خبير دولي منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.

ومن المقرر ان يتم استضافة هذا اللقاء في قصر الزعفران مقر رئاسة الجامعة يوم السبت القادم الموافق ١١ يناير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

و يسعى المركز الي أن يكون مركزا رائدا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي علي ٦ اقسام لأبحاث ما قبل الاكلينيكية، ابحاث الجينوم، ابحاث الخلايا الجذعية، كما يضم مركزا معتمدا للأبحاث الاكلينيكية ووحدة لعلاج وابحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.

و يحتوي المركز لأول مرة علي بنكا حيويا للسرطان والذي يعد الاكبر في المنطفة العربية، ويحتوي علي انسجة وعينات عضوية، ومايصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو ٢٨ ألف مريض.
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