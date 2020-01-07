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أحمد موسى: بوتين غير راض عن التدخل التركي في سوريا.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:22 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الروسي بوتين زار دمشق، وتعتبر زيارة في غاية الأهمية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "بعد زيارة سوريا سوف يتجه بوتين إلى تركيا من أجل الاجتماع بأردوغان وروسيا غير راضية على التدخل العسكري التركي في سوريا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بوتين أشاد بالتقدم الهائل في سوريا واستمع إلى عرض عسكري من قائد القوات الروسية المتواجدة في سوريا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" وأعرب الأسد عن امتنانه لروسيا على مكافحة الإرهاب وإعادة السلام في سوريا".
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