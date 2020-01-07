إدريس الإدريسي: الخطاب الصوفي هو السلوك الذي يسلكه العبد مع ربه ..فيديو

قال الشيخ ادريس الإدريسي رئيس المجلس العالمي للرابطة العالمية الأشراف الأدارسة، إن التصوف لا يحدث بالحديث ولكن يحدث بالأحداث وتكون متواصلة بين الناس وبعضهم والتصوف بصورة مبسطة هو حب الخلق لخالقهم.
وأضاف" ادريس الادريسي"خلال لقائه في برنامج"90 دقيقة"المذاع على قناة"المحور"،أن الخطاب الصوفي عبارة عن السلوك الذي يسلكه العبد مع ربه وهو أصبح الإطار الذي يتحدث عن مبادئ الاحسان والتواصل الذي كان يفعله "النبي عليه الصلاة والسلام"وبعد ذلك انتقل إلى الصحابة وبعد ذلك الى ال البيت وبعد ذلك وصل إلينا على هيئة إرث معاملات .
وأوضح" ادريس الادريسي"أن الخطاب الصوفي حراك تتلاقى من أنفسهم اناس اجتمعت في الله فتجد ان كل ما يحملوه هو صفاء القلوب واصطفاء من أجل الله عز وجل في كل معاملاتهم وكل ما يحيط بهم .
وتابع" ادريس الادريسي"أن التصوف هو كيف تسوق نفسك وتحرص على ان تكون نفس راضية مرضية ساعية الى الله بكل مساعي الإحسان التي تجدها .
واستكمل" ادريس الادريسي"أن الصوفي هو العبد الذى يرجو رضا مولاه في كل شىء ولقب بالتصوف لأنه صفي قلبة لله وصفي مع جميع خلقة من أجله.
وأضاف" ادريس الادريسي"خلال لقائه في برنامج"90 دقيقة"المذاع على قناة"المحور"،أن الخطاب الصوفي عبارة عن السلوك الذي يسلكه العبد مع ربه وهو أصبح الإطار الذي يتحدث عن مبادئ الاحسان والتواصل الذي كان يفعله "النبي عليه الصلاة والسلام"وبعد ذلك انتقل إلى الصحابة وبعد ذلك الى ال البيت وبعد ذلك وصل إلينا على هيئة إرث معاملات .
وأوضح" ادريس الادريسي"أن الخطاب الصوفي حراك تتلاقى من أنفسهم اناس اجتمعت في الله فتجد ان كل ما يحملوه هو صفاء القلوب واصطفاء من أجل الله عز وجل في كل معاملاتهم وكل ما يحيط بهم .
وتابع" ادريس الادريسي"أن التصوف هو كيف تسوق نفسك وتحرص على ان تكون نفس راضية مرضية ساعية الى الله بكل مساعي الإحسان التي تجدها .
واستكمل" ادريس الادريسي"أن الصوفي هو العبد الذى يرجو رضا مولاه في كل شىء ولقب بالتصوف لأنه صفي قلبة لله وصفي مع جميع خلقة من أجله.