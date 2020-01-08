لو بيتك صغير.. أبرز الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل.. صور

يعاني الكثير من السيدات من المنازل صغيرة الحجم وضيق المساحات في اماكن كثيرة ، و الرغبة في تزيين المنزل بكثير من الأشياء لكن صغر حجمه تمنعهم .



ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أبرز الأفكار التى تساعدك على توفير المساحات في المنزل.



يمكنك استخدام الترابيزة المتحركة في المطبخ و التي من السهل تحريكها و لا تسبب فوضى في المطبخ.



استغلي الزوايا الغير مستخدمة في مطبخك و ضعي بها مصفاة الأطباق ذات النصف دائرة.



قومي بعمل حامل للفوط و للصابون فوق قاعدة التواليت ، فهى مساحة غير مستغلة، ويمكنك أن تستخدميها بشكل كبير.



قومي بعمل ادراج داخلية تحت حوض الغسيل في الحمام او البانيو و التي يمكنك تخزيين محتوياتك الشخصية بها.