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مرأة

لو بيتك صغير.. أبرز الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:01 ص
افكار لاستغلال المساحات
افكار لاستغلال المساحات
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نهى هجرس
يعاني الكثير من السيدات من المنازل صغيرة الحجم وضيق المساحات في اماكن كثيرة ، و الرغبة في تزيين المنزل بكثير من الأشياء لكن صغر حجمه تمنعهم .

ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أبرز الأفكار التى تساعدك على توفير المساحات في المنزل.

يمكنك استخدام الترابيزة المتحركة في المطبخ و التي من السهل تحريكها و لا تسبب فوضى في المطبخ.

استغلي الزوايا الغير مستخدمة في مطبخك و ضعي بها مصفاة الأطباق ذات النصف دائرة.

قومي بعمل حامل للفوط و للصابون فوق قاعدة التواليت ، فهى مساحة غير مستغلة، ويمكنك أن تستخدميها بشكل كبير.

قومي بعمل ادراج داخلية تحت حوض الغسيل في الحمام او البانيو و التي يمكنك تخزيين محتوياتك الشخصية بها.
لو بيتك صغير.. أبرز الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل.. صور
لو بيتك صغير.. أبرز الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل.. صور
لو بيتك صغير.. أبرز الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل.. صور
لو بيتك صغير.. أبرز الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل.. صور
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