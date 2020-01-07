AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حديث مثير بين تامر أمين ومفيد فوزي بسبب الصحافة الورقية.. شاهد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:33 م
حديث مثير بين تامر
حديث مثير بين تامر أمين ومفيد فوزي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الصحافة الورقية سوف تظل إلى نهاية الزمن، ولن تتأثر بصحافة المواقع الإلكترونية، منوها أن الراديو مازال موجودا مع التطور التكنولوجي الكبير.

واستنكر فوزي خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، والذي يقدمه الإعلامي «تامر أمين»، برنامج الراديو التي تقدم الأغاني فقط، مطالبهم بأن يكون بين كل أغنية وأغنية معلومة في أي مجال.

وطالب فوزي، وزير الإعلام الجديد أن يدعم الصحافة الورقية وأن يعمل على حمايتها من الاندثار، مؤكدا أن الإعلان أفسد الإعلام.

ومن جابنه قال الإعلامي تامر أمين: « مجلة الجنس البلاي بوي نفسها توقفت عن إصداراتها المطبوعة واكتفت بالموقع الإلكتروني، وهذا ما يجعل المستثمرين يبعدون عن الصحافة المطبوعة».
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد بالصور عقد قران محمود العسيلي

قرار نهائي.. مرتضى منصور يرفض خوض الزمالك السوبر الإفريقي في قطر

باحث: أردوغان ينهي حياته بيده.. وتركيا تنهار.. شاهد التفاصيل

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تصل لأقل من 5 درجات في هذه المناطق .. فيديو

رسميًا .. الاتحاد المصري لكرة القدم يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019

أسلحة وثورة إسلامية.. كيف يخطط قائد فيلق القدس الجديد بعد مقتل سليماني؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت