حديث مثير بين تامر أمين ومفيد فوزي بسبب الصحافة الورقية.. شاهد

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الصحافة الورقية سوف تظل إلى نهاية الزمن، ولن تتأثر بصحافة المواقع الإلكترونية، منوها أن الراديو مازال موجودا مع التطور التكنولوجي الكبير.



واستنكر فوزي خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، والذي يقدمه الإعلامي «تامر أمين»، برنامج الراديو التي تقدم الأغاني فقط، مطالبهم بأن يكون بين كل أغنية وأغنية معلومة في أي مجال.



وطالب فوزي، وزير الإعلام الجديد أن يدعم الصحافة الورقية وأن يعمل على حمايتها من الاندثار، مؤكدا أن الإعلان أفسد الإعلام.



ومن جابنه قال الإعلامي تامر أمين: « مجلة الجنس البلاي بوي نفسها توقفت عن إصداراتها المطبوعة واكتفت بالموقع الإلكتروني، وهذا ما يجعل المستثمرين يبعدون عن الصحافة المطبوعة».