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أخبار البلد

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يهنئ أسقف جنوب فرنسا بعيد الميلاد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:17 م
السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف
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سامح سلام
قدم السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة التهنئة لنيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال الزيارة التي قام بها لكنيسة السيدة العذراء بجنيف.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه رافق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار أحمد سلامة وعدد من مساعديه.

وكان السفير المصري بالعاصمة السويدية ستوكهولم علاء حجازي والقنصل العام لمصر لمياء رشاد قدما التهنئة لنيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية بعيد الميلاد المجيد، خلال صلوات القداس بكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه حضر القداس الأباء الكهنة والشمامسة ومجموعة كبيرة من شعب الكنيسة وسط أجواء من البهجة والفرحة شملت جميع الحضور.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن السفير المصري نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسويد إلى جموع المصلين، لافتا إلى أن السفير علاء حجازي أكد على وحدة أبناء الشعب المصري في جميع أنحاء العالم وأن روابط المحبة التى تجمع المصريين هى الأساس القوى لبلادنا مصر.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني أمس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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