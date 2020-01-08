التخطيط: إجراءات لتفعيل الدور الاستثماري لصندوق مصر السيادي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك اجراءات حقيقية لتفعيل الدور الاستثماري لصندوق مصر السيادي بغرض جذب الاستثمارات المختلفة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.



أضافت " السعيد" أنه من بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، زيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.



أوضحت أن الوزارة مهتمة بعقد اللقاءات مع المستثمرين لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وهي إشارة واضحة لدعم الدولة المصرية، والمستثمرين للصندوق السيادي المصري،فى ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال.



ذكرت أن تلك الاجراءات بغرض الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في كل مجالاتها.

