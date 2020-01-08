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أخبار البلد

تعرف على أهم شروط اختيار الأمهات المثاليات لعام 2020

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:56 ص
نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن استمرار تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في دورتها الجديدة لعام 2020 وذلك على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وحتى السادس عشر من يناير الجارى وذلك استعدادا لتنظيم الاحتفال المركزى للمسابقة خلال مارس القادم.

وجاءت أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الام والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

كذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.
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