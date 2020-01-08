تعرف على أهم شروط اختيار الأمهات المثاليات لعام 2020

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن استمرار تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في دورتها الجديدة لعام 2020 وذلك على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وحتى السادس عشر من يناير الجارى وذلك استعدادا لتنظيم الاحتفال المركزى للمسابقة خلال مارس القادم.





وجاءت أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الام والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.



