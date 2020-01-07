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محافظة الجيزة تعلن موعد الانتهاء من تطوير شارع البطل .. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:09 م
الطرق
الطرق
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البهى عمرو
قال اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إن هناك أعمال تطوير تتم فى شارع شهاب، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، موضحًا أن الشوارع يتم تطويرها بالكامل.

وأضاف السكرتير العام لمحافظة الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دة إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الأعمدة الموجودة فى الشارع يتم تطويرها أيضا .

وأكد السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أن الشارع كان به محلات أصحابها وضعوا أمامها رخام و البعض الأخر يتركها بلون الرصيف العادي.

وكشف أن الهدف من التطوير هو توحيد الشكل أمام جميع المحلات، و لكي يسير المواطن فى أمان.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أن لشارع سيتم الانتهاء منه خلال شهر من الآن، والمقاول لم ينته من التطوير.
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