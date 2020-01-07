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منوعات

نهشوا جثته.. ثلاث أسماك قرش تلتهم جسد شاب ميت بالبحر.. فيديو وصور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
عثرت الشرطة الأسترالية على ثلاث أسماك قرش تنهش جثة بشرية خلال بحثها عن غواص، التهمت جسده حتى الموت من قبل قرش أبيض مفترس .

وشاهد مجموعة من السائحين في رعب مشهد التهام أسماك القرش لجثة بشرية على شاطئ أحد البحار بالقرب من غرب أستراليا، بعد ظهر يوم الثلاثاء، حين تجمع ثلاث قروش لنهش جثة بشرية. 

تم اكتشاف الحادثة البشعة خلال بحث الشرطة عن الغواص جاري جونسون، الذي التهمه قرش أبيض كبير أثناء غوصه مع زوجته في ويست بيتش يوم الأحد.

لكن يعتقد أن الجثة التي رصدت يوم الثلاثاء تعود إلى شاب يبلغ من العمر 21 عامًا اختفى بعد أن جرفته الصخور في شفق الشاطئ في 2 يناير ، حسبما ذكرت الشرطة.

وصف السائح الجنوب أفريقي مايكل هايز مشهد التهام أسماك القرش لجثة الشاب بأنه مرعب ومفزع.

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