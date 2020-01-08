اليوم.. الحكم في طعون المتهمين على الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء

تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس في يوليو 2018 قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهمًا آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية ووجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير الحسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.



