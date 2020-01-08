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حوادث

اليوم.. الحكم في طعون المتهمين على الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس في يوليو 2018 قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهمًا آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية ووجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير الحسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
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