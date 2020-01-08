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أخبار البلد

تنتهي الجمعة.. تعليق رحلات مصر للطيران إلى بغداد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:47 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تبدأ من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد حتى الجمعة 10 يناير 2020، نظرًا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية.

وصرح باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدنى، أنه قد تقرر ذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وأضاف باسم عبدالكريم، أنه يرجى من السادة عملاء شركة مصر للطيران الكرام مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية علي رقم 1717 من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب لمصر للطيران.

وتتابع وزارة الطيران المدنى الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك.
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