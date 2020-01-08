أجندة الحوادث اليوم.. محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها بالدقهلية ..إعادة محاكمة 12 متهما بـ فض اعتصام النهضة.. والحكم في طعون المتهمين على الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء

محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها بالدقهلية

إعادة محاكمة 12 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"

الحكم فى طعون المتهمين في "الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء"





ت صدر محكمة النقض حكمها فى الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية"، على الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس في يوليو 2018 قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية ووجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير الحسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الاعضاء البشرية.





وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.





تنظر محكمة جنايات القاهرةى المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.





وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.





كما تنظر محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة "جنة" حتى الموت.





وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام يفيد بوصول الطفلة "جنة.م"، عمرها 5 سنوات، ومقيمة لدى أسرتها بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولى.



