ورش حكي ومناقشات للأطفال بثقافة أسيوط

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على اكتشاف المواهب الفنية والأدبية للأطفال بفرع ثقافة أسيوط حيث إختتم المركز الثقافى للطفل بمنفلوط فعاليات ورشة نادي العلوم لعمل الجهاز التنفسي للانسان، بقيادة مدرب النادي حسني مقلد، والذي قدم شرح مفصل للأطفال عن الوظائف التي يقوم بها الجهاز التنفسي في الإنسان ومما يتكون والوقاية من بعض الأمراض التي تصيبه.



أقيمت ورشة حكى للأطفال بمكتبة الحوطا الثقافية لسرد قصة الفراشات، حيث تم مناقشة القصة ومعرفة الأهداف التي تحتويها، كما تم أيضا سرد قصة العصفور والثعبان ومعرفة النهاية للشر وانتصار الخير .





شهد قصر ثقافة المعابدة يوم ترفيهي للأطفال، بمشاركة مدرسة المجتمع " الفصل الواحد" تضمن عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص، ومناقشة الأهداف التي تحتويها، ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة وتم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات، بالإضافة إلى تقديم مسابقة ثقافية للأطفال وطرح الأسئلة في مجالات مختلفة، وتنافسوا على الإجابات الصحيحة، وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.