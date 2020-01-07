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توك شو

تحذير.. إقامة كأس العالم في قطر 2022 يعرض المنتخبات والجماهير للخطر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:20 م
كأس العالم
كأس العالم
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هاني حسين
حذر الإعلامي أحمد موسى، من إقامة وتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر بسبب تفاقم الأوضاع في المنطقة وتوتر العلاقات بين إيران وأمريكا بعد مقتل قاسم سليماني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تهديد لإقامة كأس العالم في 2022 في قطر بسبب توتر الأوضاع في المنطقة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" على العالم أن يتحرك لمنع إقامة كأس العالم في قطر 2022".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" من المؤكد أن تحدث أحداث تخريبية واستهداف المنتخبات والجماهير المتواجدة في الدوحة بسبب توتر الأوضاع في المنطقة خاصة بين أمريكا وإيران".
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