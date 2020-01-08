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حوادث

حبس شقيقين أشعل كل منهما النيران في شقة الآخر بالحوامدية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أمرت نيابة الحوامدية حبس شقيقين متهمين بإضرام كل منهما النيران في شقة الآخر بمنطقة مخزن الأنابيب بنطاق قسم شرطة الحوامدية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقتين بالطابقين الثالث والرابع بأحد العقارات بمنطقة مخزن الأنابيب بنطاق قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الشقتين محلا الواقعة ملك شقيقين، وتبين قيام كل منهما بإضرام النيران في شقة شقيقه بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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