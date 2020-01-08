حبس 10 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص والإتجار بالمخدرات في حلوان

قررت نيابة حلوان حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بدون ترخيص لكل منهما، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول كل واقعة على حِدَة.
وشنت رجال مباحث حلوان حملة موسعة شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الجنوب وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 10 أشخاص عن ضبط 17 سلاحا ناريا منها بندقية آلي، 3 بندقيات خرطوش، طبنجة معدلة، 2 فرد روسي، 11 فرد خرطوش، 42 طلقة "، 14 قضية اتجار مخدرات بمضبوطات 2.030 كيلوجرام حشيش، 335 جرام هيروين، 600 قرص مخدر.