ديربي السعودية| جروس: الهلال أفضل من الأهلي واستحق الفوز

أعرب السويسري كريستيان جروس، عن سعادته من مستوى فريقه أمام الهلال، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وسقط الأهلي بهدف مقابل ثلاثة أمام الهلال، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال جروس في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن المواجهة كانت قوية، ولكن على الرغم من ذلك، نجح لاعبيه في إبعاد الخطورة من منطقة الجزاء.





وأشار المدرب الفرنسي، إلى أن اللاعبين افتقدوا لبعض التركيز في الشوط الثاني، وهو الأمر الذي استغله نجوم الهلال.





واعتبر كريستيان جروس، أن الهلال، كان يستحق في مجمل دقائق المباراة، تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.