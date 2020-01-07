أدهم السلحدار: راض عن فترة تواجدي في الإسماعيلي.. ولا نعلم شيئا عن مصيرنا

أعرب أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن رضاه بالفترة التي قضاها كمدرب للدراويش، وذلك عقب انتهاء مواجهة الفريق أمام بيراميدز مساء اليوم.





وكان مسئولو الإسماعيلي قد أعلنوا قبل ساعات عن تعيين ديديه جوميز مديرًا فنيًا للدراويش.





وقال السلحدار في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تايم سبورتس": "فريق الإسماعيلي تغير شكله تمامًا وأحدثنا طفرة جيدة في المستوى أثناء فترة تواجدنا".





وأضاف متحدثًا عن مصير الجهاز الفني للإسماعيلي: "لم نعلم بعد، نحن أولاد النادي وخدمة سواء كنا متواجدين في النادي أو خارجه، الأهم الإسماعيلي يكون في أحسن حال وفي مراكز متقدمة ويعود للكرة الجميلة التي اشتهر بها".





وأتم: "تواجدنا في 9 مباريات مع الإسماعيلي كان أسوأ لقاء المقاولون العرب".



