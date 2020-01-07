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أحمد موسى يهنئ اللاعب أحمد ناصر بانضمامه إلى نادي كالاماتا اليوناني.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، اللاعب المصري أحمد ناصر على تعاقده مع نادي كالاماتا اليوناني في تجربة احترافية جديدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك .. أحمد ناصر ينتظر الحصول على البطاقة الدولية للمشاركة مع النادي بشكل رسمي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نتمنى أن يقدم أحمد ناصر مستوى متميز في تجربته الاحترافية بالدوري اليوناني ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أحمد ناصر كان متواجدا في نادي أياكس أمستردام العام الماضي، وسبق لأحمد ناصر اللعب في نادي الزمالك والإسماعيلي ".
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