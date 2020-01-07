أحمد موسى يهنئ اللاعب أحمد ناصر بانضمامه إلى نادي كالاماتا اليوناني.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، اللاعب المصري أحمد ناصر على تعاقده مع نادي كالاماتا اليوناني في تجربة احترافية جديدة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك .. أحمد ناصر ينتظر الحصول على البطاقة الدولية للمشاركة مع النادي بشكل رسمي".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نتمنى أن يقدم أحمد ناصر مستوى متميز في تجربته الاحترافية بالدوري اليوناني ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أحمد ناصر كان متواجدا في نادي أياكس أمستردام العام الماضي، وسبق لأحمد ناصر اللعب في نادي الزمالك والإسماعيلي ".

