النقابة واجهت عدوين وخاضت معركة كبرى.. أبرز 8 تصريحات لـ سامح عاشور خلال أسبوع.. أعلن حجم الإنفاق على العلاج في 2019.. وبشر الأعضاء بقوانين جديدة تحسن من سوق العمل

أبرز 8 تصريحات لـ سامح عاشور خلال أسبوع

تفعيل مادة تشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة تعيين مستشار على الأقل نسعى لـ تعديلات قانون الإجراءات التي تشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه نفخر بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى والنقابة واجهت عدوين كان كفيلان بالقضاء عليها





عقد سامح عاشور نقيب المحامين عددًا من اللقاءات خلال الأسبوع الأول من عام 2020، أدلى خلال هذه اللقاءات بعدد من التصريحات الهامة نرصدها فى التقرير التالى.





- النقابة واجهت عدوين كان كفيلان بالقضاء عليها





صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كانا كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان في غير المشتغلين وخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.





- تنقية الجداول أدت لزيادة المعاش ورفع سقف العلاج ليكونان الأعلى بين النقبات المهنية.





شدد سامح عاشور على أن تنقية الجداول وإنفاق أموال المحامين عليهم وحدهم أدى لزيادة المعاش وسقف العلاج، ليكونان الأعلى بين النقابات المهنية، مضيفا: "تزامن مع ذلك أزمة خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين قضوا نصف عمرهم في أعمال أخرى محترمة ولكنها بعيدة كل البعد عن العمل بالمحاماة والدراسات اللازمة له، وخاضت النقابة معركة كبرى أسفرت عن إلغاء المجلس الأعلى للجامعات لنظام التعليم المفتوح".





- خاضت النقابة معركة كبرى ضد نظام التعليم المفتوح.





قال سامح عاشور أن خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين قضوا نصف عمرهم في أعمال أخرى محترمة ولكنها بعيدة كل البعد عن العمل بالمحاماة والدراسات اللازمة له، وخاضت النقابة معركة كبرى أسفرت عن إلغاء المجلس الأعلى للجامعات لنظام التعليم المفتوح".









- نفخر بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى.





وأكد "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي الفيوم، الإثنين الماضى، بنادي المحامين بالمحافظة، أن موارد النقابة الأساسية تتمثل في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامي المشتغل، مشيرا إلى أن النقابة كانت مهددة بالإفلاس في عام 2011 نظرا لمقاسمة الغير مشتغلين للمحامين في مواردهم المالية.









_ سامح عاشور: 2020 العام الأخير لقبول القيد بجداول المحامين مباشرة





قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن العام الجاري هو الأخير لقبول القيد بجداول النقابة مباشرة، مشيرا إلى أنه ابتداء من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، وأضاف، خلال جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، السبت الماضى ، والمنعقدة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أن الدراسة بالأكاديمية يعقبها اختبار تحريري يكون اجتيازه شرط للقيد بالنقابة.









_ تجاوز الإنفاق على العلاج في عام 2019 لمبلغ 310 مليون جنيه





كشف سامح عاشور عن تجاوز الإنفاق على العلاج في عام 2019 لمبلغ 310 مليون جنيه، متوقعا أن يصل الانفاق على المعاش والعلاج خلال أعوام 2019 و 2020 و 2021 لمبلغ ملياري جنيه، بعدما كان مليار جنيه في السنوات الثلاث التي سبقتها، مؤكدا: "لن أسمح لمشاركة غير المشتغلين للمحامين في أموالهم مهما كانت الضغوط، وحيثما تكون مصلحة المحامين أنا المقاتل"





_افتتاح المرحلة الأولى لمبنى نقابة المحامين





أعلن نقيب المحامين أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المرحلة الأولى لمبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس، إضافة لوضع حجري أساس نادي المحامين الرياضي، وأكاديمية المحاماة المنصوص عليها في تعديلات قانون المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مهنية كبرى، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء.





مستقبل المحاماة مشرق للشباب





قال عاشور أن مستقبل المحاماة مشرق للشباب، وفرص العمل ستشهد اتساعا خلال المرحلة المقبلة، عقب تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”.





وأكمل: “كذلك تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، والتي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه”.







