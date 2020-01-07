AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على حكام مباريات الغد في الدورى المصرى

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:36 م
محمد الحنفى
محمد الحنفى
Advertisements
محمد رشاد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات غدا الاربعاء ضمن الاسبوع الثاني عشر من الدورى الممتاز، على النحو التالى:


طلائع الجيش وحرس الحدود : محمد الحنفى واحمد ساهر ورضا جبر.. ومحمد صابر حكما رابعا.


سموحة ووادي دجلة : محمد ابو خاطر ومصطفى حسين وهشام طلب.. ومحمد الشرقاوى حكما رابعا.


انبى والاتحاد : محمود عاشور ومحمد محمود لطفى واحمد عطية .. وإسلام القماش حكما
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى الدوري وكأس مصر

حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز.. سعيد حمزة لمباراة الأهلي ودجلة

تعرف على أسماء حكام مباريات اليوم من الدوري الممتاز

ناجى يدير موقعة بيراميدز والجونة وسامى حكما للمصري وإنبي

الحنفي للزمالك وسموحة .. حكام مباريات الدوري المصري غدا والسبت

إعلان أسماء حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

محمد الباز: أتوجه بالعتاب لمحمد صلاح على عدم حضور حفل "الأفضل في أفريقيا".. فيديو

لماذا بدأ القرآن بسورة البقرة وسبب تسميتها بهذا الاسم؟

هل يحضر صلاح | تغريدة جديدة من ليفربول قبل ساعات من حفل أفضل لاعب أفريقي

نانسي عجرم تخرج عن صمتها و توجه رسالة نارية لأهل القتيل.. فيديو

بعد الديربي| تعرف على جدول ترتيب الدورى السعودى

طرد حسام غالي من مباراة الجونة وأسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت