تعرف على حكام مباريات الغد في الدورى المصرى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات غدا الاربعاء ضمن الاسبوع الثاني عشر من الدورى الممتاز، على النحو التالى:





طلائع الجيش وحرس الحدود : محمد الحنفى واحمد ساهر ورضا جبر.. ومحمد صابر حكما رابعا.





سموحة ووادي دجلة : محمد ابو خاطر ومصطفى حسين وهشام طلب.. ومحمد الشرقاوى حكما رابعا.





انبى والاتحاد : محمود عاشور ومحمد محمود لطفى واحمد عطية .. وإسلام القماش حكما