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رياضة

أول تعليق من ساديو ماني بعد فوزه بـ لقب الأفضل في إفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:35 م
ساديو ماني الأفضل
ساديو ماني الأفضل في إفريقيا لعام 2019
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أحمد هاني
علق النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول على تتويجه بلقب الأفضل في إفريقيا، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.

وتقدم ماني بالشكر لعائلته ومدرب منتخب السنغال وجميع لاعبي المنتخب، إلى جانب مدربه في ليفربول وزملائه في النادي.

كم شكر النجم السنغالي ماني الجمهور المصري على محبته، وجميع السنغاليين و قريته الصغيرة بونبالي الذين يشاهدونه وهو يتوج بالجائزة.

وتابع خلال كلمته: "لقد وعدت السنة الماضية بالفوز بهذه الجائزة وها أنا أفوز بها، لا بد لنا أن نحلم ونعمل على تحقيق أحلامنا، أنا سعيد للغاية للفوز بهذه الجائزة".

وكان النجم الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.

وتم نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة على الهواء بواسطة أكثر من 150 قناة عالمية.

ويتابع الحفل الآن نحو 1.2 مليار شخص حول العالم، وسط حالة من المتابعة من قبل عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم.

وجاءت باقي الجوائز التي تم الإعلان عنها اليوم هي أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادي وأفضل فريق وأفضل منتخب.
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