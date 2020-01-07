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رياضة

أول تعليق من ليفربول على فوز ساديو ماني بلقب الأفضل في أفريقيا 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:41 م
ساديو ماني
ساديو ماني
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وجه نادي ليفربول الانجليزي التهنئة للاعب الفريق ساديو ماني بحصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 ، عقب منافسة شرسة بين نجمنا المصري الدولي محمد صلاح والجزائري رياض محرز .

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" ، في حفل مساء اليوم بمدينة الغردقة، عن فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في القارة السمرا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الانجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "زئيره يدوي في أرجاء القارة معلنًا أنه الأفضل".

وأضاف الحساب: "تهانينا لأسد التيرانجا ساديو ماني، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه".
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