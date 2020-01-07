أول تعليق من ليفربول على فوز ساديو ماني بلقب الأفضل في أفريقيا 2019

زئيره يدوي في أرجاء القارة معلنًا أنه الأفضل! 🦁💫



تهانينا لأسد التيرانجا ساديو ماني، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى.. 🏆😍#CAFAwards2019 pic.twitter.com/Mw47AQXlLA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 7, 2020

وجه نادي ليفربول الانجليزي التهنئة للاعب الفريق ساديو ماني بحصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 ، عقب منافسة شرسة بين نجمنا المصري الدولي محمد صلاح والجزائري رياض محرز .وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" ، في حفل مساء اليوم بمدينة الغردقة، عن فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في القارة السمرا.ونشر الحساب الرسمي للنادي الانجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "زئيره يدوي في أرجاء القارة معلنًا أنه الأفضل".وأضاف الحساب: "تهانينا لأسد التيرانجا ساديو ماني، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه".