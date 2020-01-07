AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل والفلاشا من جديد.. ضابط في تل أبيب يعتدي على مشرد من يهود إثيوبيا .. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:48 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
تداول ناشطون إسرائيليون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه أحد ضباط الدوريات الأمنية وهو يضرب بعنف أحد المشردين الذين لا يملكون ملجأ من يهود إثيوبيا "الفلاشا"، جنوبي تل أبيب.

وقالت منظمة حقوق المواطن في إسرائيل، إن الدورية الأمنية طلبت من مجموعة من المشردين التحرك بعيدا عن المكان المتواجدين فيه، وهبت الدورية بمصادرة كل ما يخص المشردين، فيما وثق أحد الاشخاص قيام ضابط في الشرطة بتوجيه اللكمات إلى وجه أحد المشردين.

وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت خطابا إلى المستشار القضائي لبلدية تل أبيب، طالبت فيه بالتحقيق الفوري في الواقعة، وووقف الضابط عن العمل ومنعه من التعامل مع السكان لحين الانتهاء من التحقيقات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحقيق إسرائيلي يكشف أسباب فشل العملية الأمنية بخان يونس

ترشيحاتنا

اللص سورى الجنسية | تعليق صادم من كندة علوش على اقتحام منزل نانسي عجرم

طرد حسام غالي من مباراة الجونة وأسوان

بعد تقدم الجيش الليبي باتجاه طرابلس.. تركيا ترجع إلى الخلف: نريد وقف إطلاق النار

رغم غيابه| محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية في إفريقيا لعام 2019

حكاية بائعة الشاي و 7 أزواج .. 48 ساعة كشفت لغز مقتل سائق المناشي

رسميًا .. يوسف بلايلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت