إسرائيل والفلاشا من جديد.. ضابط في تل أبيب يعتدي على مشرد من يهود إثيوبيا .. فيديو

تداول ناشطون إسرائيليون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه أحد ضباط الدوريات الأمنية وهو يضرب بعنف أحد المشردين الذين لا يملكون ملجأ من يهود إثيوبيا "الفلاشا"، جنوبي تل أبيب.



وقالت منظمة حقوق المواطن في إسرائيل، إن الدورية الأمنية طلبت من مجموعة من المشردين التحرك بعيدا عن المكان المتواجدين فيه، وهبت الدورية بمصادرة كل ما يخص المشردين، فيما وثق أحد الاشخاص قيام ضابط في الشرطة بتوجيه اللكمات إلى وجه أحد المشردين.



وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت خطابا إلى المستشار القضائي لبلدية تل أبيب، طالبت فيه بالتحقيق الفوري في الواقعة، وووقف الضابط عن العمل ومنعه من التعامل مع السكان لحين الانتهاء من التحقيقات.





