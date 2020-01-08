القس الدكتور صموئيل حبيب.. من بني سويف إلى نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للكنائس المسيحية

القس الدكتور صموئيل حبيب، ولد في مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، في 28 فبراير عام 1928 هو مؤسس ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية منذ أن أسسها عام 1950، حتى رحيله عام 1997، كما كان يشغل منصب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وكرمته الدولة بمنح نوط الامتياز مرتين.

وتلقى "حبيب" تعليمه في مدينة الوسطى، واختار مجال الدراسات الدينية فالتحق بكلية اللاهوت وحصل على البكالوريوس عام 1950 والعلوم الاجتماعية بالجامعة الأمريكية عام 1952 وماجستير الصحافة.





ورأس الطائفة الإنجيلية في مصر عام 1980 والكنائس الإنجيلية في مصر عام 1980 والكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط منذ عام 1991 وعمل نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للكنائس المسيحية منذ عام 1977م حتى 1982م وعضو بلجنته التنفيذية منذ عام.





مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كرمته كنائس وجامعات العالم على طول اتساع خدمات الهيئة الإنجيلية الشهيرة وعرضها على مستوى الجمهورية.





حبيب كان عضوًا في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية العاملة في مجال التنمية، وله دوره في خدمة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط والشرق عمومًا وأبحاثه الجادة في التغيير الاجتماعى لصالح التنمية وجهوده الدولية في مجال محو الأمية والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، كما نال العديد من الجوائز وشهادات التقدير من المؤسسات الكنسية وجامعات العالم.





وحصل حبيب على ماجستير الصحافة حول الكتابة المقروءة للمتعلمين الجدد في المجتمع المصري من جامعة سيراكيور بنيويورك ثم أشبع رغبته في استكمال دراسة اللاهوت بالحصول على الدكتوراه من جامعة سان فرانسيسكو عام 1982، كما شملت رحلته التعليمية أيضًا تقديرًا دوليًا بمنحه الدكتوراه الفخرية في صنع السلام من جامعة وستمنستر بأمريكا في يناير عام 1996 وأخرى من جامعة سان أكزافية بكندا لدوره المشهود في مجال التنمية الاجتماعية.





- قام صموئيل حبيب بتأليف أكثر من 60 كتاباً باللغة العربية، كما كان هو المؤسس الأول لمجلة رسالة النور للتنمية عام 1956 ومن مؤسسي مجلة أجنحة النور عام 1959، كما رأس تحرير مجلة الهدى عام 1976 .





وفى مجال نشاطه الكنسي والخدمة الدينية محليًا وعالميًا بدأ ذلك برسامته قسا بالقاهرة في 20 نوفمبر 1951 حيث أسس وأدار الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية منذ عام 1950.





ويأتي عام 1980 ليعين صموئيل حبيب رئيسًا للهيئة القبطية الإنجيلية والكنائس الإنجيلية في الشرق منذ عام 1991 هذا بجانب اختياره عضوًا باللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق بداية من عام 1944، وفى عام 1982 كرمته كلية مسكنجهام بأوهايو بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في اللاهوت.



