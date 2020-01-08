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مرأة

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البازلاء؟

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:06 ص
فوائد تناول البازلاء
فوائد تناول البازلاء
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نهى هجرس
يعد تناول الأغذية الغنية بالبروتينات عمومًا قد يساعد في السيطرة على سكر الدم لدى مرضى السكري من النمط الثاني، وتحافظ هذه الأطعمة على الحماية من السرطانات.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم فوائد تناول البازلاء وهى:-

- تحتوى على كميات من مضادات الأكسدة

- كما تحتوى البازلاء على مركبات السابونين المعروفة بخصائصها المكافحة للسرطانات، والتي أظهرت العديد من الأبحاث أنها قد تقلل من نمو الأورام السرطانية.

- كما أن فيتامين ك يفيد بشكل خاص في محاربة سرطان البروستات.

- تساهم البازلاء في الحفاظ على صحة القلب بشكل كبير، وذلك لأحتوائها على عناصر غذائية تساعد على تحسين صحة القلب مثل :-
المغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم 

- تساعد البازلاء بشكل كبير على منع ارتفاع ضغط الدم، والذي يعتبر أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب

- كما وجد أن الألياف العالية في البازلاء والخضراوات عمومًا تساعد على:-

- خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم، والذي يعتبر أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب كذلك

- تقلل من فرص حدوث الجلطات 

- كما تساهم البازلاء في تحسين عملية الهضم

- إذ تعمل هذه الألياف كغذاء ملائم لبكتيريا الأمعاء المفيدة ما يبقيها بصحة جيدة و عند الحد الطبيعي اي يمنع زيادة عددها 

- وتسهل من عملية إخراج الفضلات من الجسم

- بالتالي هذا يقلل من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل :
داء الأمعاء الالتهابي - سرطان القولون - مرض القولون العصبي


تعتبر البازلاء أحد أفضل المصادر النباتية للبروتينات
عمومًا تساعد البروتينات على : 

- زيادة مستويات هرمونات معينة في الجسم تقطع الشهية

- تحسين صحة العضلات والعظام

- إبطاء عملية الهضم (خاصة مع تواجد الألياف) للشعور بالشبع لمدة أطول

- تعتبر البازلاء خيارًا جيدًا للنباتيين بسبب احتوائها على كميات عالية من البروتينات 
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