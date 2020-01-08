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اقتصاد

التموين تستكمل إجراءات تشغيل المرحلة الثالثة من جمعيتي.. الشهر المقبل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:00 ص
وزير التموين
وزير التموين
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محمد صبيح
تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية من استكمال كافة اجراءات تشغيل المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي بإجمالي 1500 منفذ خلال فبراير المقبل، بغرض إتاحة المزيد من منافذ السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كلّف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تقرير صادر عن الوزارة؛ الجهات المشرفة علي المرحلة الثالثة من ذلك المشروع، بالعمل علي التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين.

أوضح أنه من المقرّر أن يتم الانتهاء من كافة إجراءات معاينة المنافذ وتوقيع العقود مع الشركات وتسليمها ماكينات صرف التموين والخبز وتفعيلها علي النظام، بالإضافة لتسليم البضائع والسلع للبقالين التموينيين الجُدد.

وحددت وزارة التموين حددت احتياجاتها من منافذ مشروع جمعيتى المرحلة الثالثة بما يقرب من 1500 منفذ ، تم تشغيل 200 منفذ منها واستكمال الباقي ، وصل جملة المنافذ المفتوحة بالمرحلتين السابقتين نحو4150 منفذًا.
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