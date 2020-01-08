التموين تستكمل إجراءات تشغيل المرحلة الثالثة من جمعيتي.. الشهر المقبل

تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية من استكمال كافة اجراءات تشغيل المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي بإجمالي 1500 منفذ خلال فبراير المقبل، بغرض إتاحة المزيد من منافذ السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية.





كلّف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تقرير صادر عن الوزارة؛ الجهات المشرفة علي المرحلة الثالثة من ذلك المشروع، بالعمل علي التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين.





أوضح أنه من المقرّر أن يتم الانتهاء من كافة إجراءات معاينة المنافذ وتوقيع العقود مع الشركات وتسليمها ماكينات صرف التموين والخبز وتفعيلها علي النظام، بالإضافة لتسليم البضائع والسلع للبقالين التموينيين الجُدد.



