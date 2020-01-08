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ثقافة

أشجار تخفيها ودرء الخطورة عنها.. باحث يكشف حال آثار المماليك البحرية في رسالة ماجستير

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
شهدت العمارة المملوكية البحرية ازدهارًا كبيرًا، لاسيما عمارة المساجد والمدارس، ووصلت إلى مرحلة متقدمة من التطور والبراعة في فنون العمارة والبنيان.

وكان هذا سببًا دفع الكثير من الباحثين إلى دراستها وتحليل عناصرها المعمارية والفنية، ومنهم محمد نصر مفتش الآثار الإسلامية في فوة، حيث حصل علي الماجستير بامتياز من كلية آداب طنطا عن رسالة"عمارة المساجد والمدارس بمدينة القاهرة في العصر المملوكي البحري في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية "648-784 هجري/1250-1382ميلادي".

الباحث كشف في دراسته أن القاهرة في العصر المملوكي البحري شهدت العديد من المُتغيِّرات والتطورات العمرانية، فضلًا عن تغير الأوضاع السياسية والثقافية والدينية لمدينة القاهرة أيضًا خلالها، كما أن هذه الفترة ليست ببعيدة عن فترة التغيُّرات المذهبية التي حدثت في مصر مع نهاية العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي.

وكشف الباحث عن بعض الصعوبات التي واجهته أثناء الدراسة والبحث، وهذه الصعوبات رصدت حال كثير من آثار المماليك البحرية وما تعرضت له من تغيرات.

حيث قال إن عددًا لا بأس به من العمائر موضع الدراسة كان مُغلقًا كليًا أو جزئيًا منذ فترة طويلة، لدرء الخطورة أو للترميم، ومن ذلك جامع الظاهر بيبرس ومسجد آل ملك الجوكندار وإيوان القبلة بجامع الطنبغا المارديني والمدرسة الصرغتمشية، وجامع ومدرسة تتر الحجازبة ومدرسة الأمير مثقال.

كما كشف الباحث خلال دراسته وجود صلبات وأغطية على بعض العناصر الخارجية والداخلية لبعض العمائر موضع الدراسة ، مما صعَّب معاينتها على الطبيعة وتصويرها ، كما هو موجود في مئذنة جامع الطنبغا المارديني وبعض العناصر المحيطة بها،كذلك إيوان القبلة بجامع الست مسكة،وأواوين جامع ومدرسة تتر الحجازية، ولا سيما الإيوان الجنوبي الغربي.

كذلك كشف الباحث وجود بعض الأشجار الكبيرة أمام واجهات ومداخل بعض العمائر موضع الدراسة ، بشكل يطغى على العناصر المعمارية والزخرفية الموجودة على هذه الوحدات ، كما هو الحال أمام الواجهة الجنوبية الغربية لجامع الست مسكة،وأمام مدخل جامع ومدرسة ألجاي اليوسفي.

كما كشف الباحث نقل العديد من التحف التطبيقية وبعض أثاث العمائر موضع الدراسة ، كالمنابر والمشكاوات وغير ذلك ، من مواقعها إلى بعض المتاحف داخل مصر وخارجها، وتغيّر العديد من معالم بعض العمائر موضع الدراسة عن شكلها الأصلي ، نتيجة لترميمها في فترات سابقة .
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