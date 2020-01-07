المالية توجه بإغلاق الحساب الختامي للموازنة قبل نهاية يونيو المقبل

طالب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية؛ الجهات الخاضعة للموازنة العامة و الهيئات الاقتصادية والخدمية؛ بالإلتزام بالمواعيد القانونية لإقفال موازنتها للعام المالي الجاري اعتبارا من 30 يونيو المقبل وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للميكنة.
وذكر كتاب دوري برقم 1 لسنة 2020 صادر عن عماد عواد رئيس الإدارة المركزية لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وينشر "صدي البلد" تفاصيله؛ أنه ينبغي علي الجهات الخاضعة للموازنة العامة الإلتزام بها، بما في ذلك الوحدات الحسابية تقديم استمارة 75 ع ح مطابقة للموقف المالي عن الفترتين الثانية والثالثة حال عدم وجود أي خلاف بالموقف المالي والرصيد الدفتري للاستمارة ومحدد بها مبررات الاختلاف لقطاع الحساب الختامي.
وحددت تعليمات " عواد" المواعيد القانونية لاتخاذ الاجراءات والتدابير الإدارية والمحاسبية، من بنيها بداية من 28 مايو المقبل فيتم قبول خطة التدفقات النقدية لشهر يونيو من نفس العام، وفي منتصف يونيو المقبل يتم استحقاق رواتب الشهر وما في حكمها، بالإضافة ليوم 19 يونيو فيعد آخر موعد لتسجيل فعليات منظومة الـ GFMIS و يوم 21 من نفس الشهر فيعد آخر موعد لاستحقاق منظومة الـ GPS، و يوم20 يونيو فيتم اجراء كافة المناقلات علي المنظومة السابقة ومسموح بذلك حتي يوم 28 من نفس الشهر، أما في الفترة من 28 حتي 30 من يونيو المقبل فيتم اجراء القيود المحاسبية علي نظام الـGFMIS للإقفال النهائي للسنة المالية وانهاء التسويات مع عدم السماح بأي عمليات للتسويات بعد ذلك الموعد.
وذكر كتاب دوري برقم 1 لسنة 2020 صادر عن عماد عواد رئيس الإدارة المركزية لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وينشر "صدي البلد" تفاصيله؛ أنه ينبغي علي الجهات الخاضعة للموازنة العامة الإلتزام بها، بما في ذلك الوحدات الحسابية تقديم استمارة 75 ع ح مطابقة للموقف المالي عن الفترتين الثانية والثالثة حال عدم وجود أي خلاف بالموقف المالي والرصيد الدفتري للاستمارة ومحدد بها مبررات الاختلاف لقطاع الحساب الختامي.
وحددت تعليمات " عواد" المواعيد القانونية لاتخاذ الاجراءات والتدابير الإدارية والمحاسبية، من بنيها بداية من 28 مايو المقبل فيتم قبول خطة التدفقات النقدية لشهر يونيو من نفس العام، وفي منتصف يونيو المقبل يتم استحقاق رواتب الشهر وما في حكمها، بالإضافة ليوم 19 يونيو فيعد آخر موعد لتسجيل فعليات منظومة الـ GFMIS و يوم 21 من نفس الشهر فيعد آخر موعد لاستحقاق منظومة الـ GPS، و يوم20 يونيو فيتم اجراء كافة المناقلات علي المنظومة السابقة ومسموح بذلك حتي يوم 28 من نفس الشهر، أما في الفترة من 28 حتي 30 من يونيو المقبل فيتم اجراء القيود المحاسبية علي نظام الـGFMIS للإقفال النهائي للسنة المالية وانهاء التسويات مع عدم السماح بأي عمليات للتسويات بعد ذلك الموعد.