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ثقافة

كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن المسلمين لهم أياد بيضاء فى كل جزء من مبانى دير سانت كاترين، لطبيعة العلاقات الحضارية بين المسلمين والمسيحيين طوال العصور الإسلامية، خاصة فى العصر الفاطمى. 

ومن هذه الإضافات الهامة فى العصر الفاطمى ما يعرف بالنارثكس المستمد من الكلمة اليونانية "نارثيكاس"، وهو جناح مستعرض يسبق صالة الكنيسة من الجهة الغربية .

وأوضح "ريحان" أن وظيفة النارثكس الدينية هى تعليمية عن طريق السؤال والجواب، فهى مكان لرجال الدين الذين يعلمون عن طريق السؤال والجواب كما استخدمت فى الإرشاد والتقويم ونصح التائبين.

ويختلف النارثكس فى كنائس الشرق عنه فى كنائس الغرب، ففى كنائس الشرق يفتح على صالة الكنيسة بأبواب من داخلها جهة الشرق وباب النارثكس الخارجى جهة الغرب، أما فى كنائس الغرب فهو عبارة عن سقيفة خارجية ذات بائكات من الأعمدة بعرض الواجهة.

وقال ريحان أن الإيكونستاسس بكنيسة التجلى وهو الحجاب الذى يفصل الهيكل عن الصالة أنشئ فى العصر الإسلامى عام 1612م وكذلك تغطية السقف الجمالونى لكنيسة التجلى من الداخل بسقف مسطح من القرن 18م.

وتغطية أرضية كنيسة التجلى بالرخام من القرن 18م يشبه الموجود بمساجد القاهرة ووضع ثريا كنيسة التجلى فى القرن 18م وإضافة أمبون (منبر) لكنيسة التجلى عام 1787م وكرسى للمطران فى القرن 18م وإضافة منضدة المذبح بهيكل الكنيسة فى القرن 17م.

وأوضح أن الإضافات فى العصر الإسلامى شملت إعادة بناء وتجديد كنيسة العليقة الملتهبة، التى بنيت فى القرن الرابع الميلادى وتغطيتها بالكامل ببلاطات القاشانى فى القرن 17م 

ومن يدخل هذه الكنيسة الآن يخلع نعليه تأسيًا بنبى الله موسى كما تمت تغطية شرقية الكنيسة من الخارج بألواح الرصاص فى القرن 18م وإنشاء برج الناقوس عام 1817م.

ونوه ريحان إلى تلاقى الحجاج المسلمون والمسيحيون بدير سانت كاترين منذ عام 1885م،حين انقطع طريق البر عبر وسط سيناء الذى كان يعبره المسلمون فى درب الحج المصرى القديم وتحول إلى الطريق البحرى

أصبح الحجاج المسلمون يركبون نفس السفينة من ميناء السويس والتى كان يستقلها أيضًا الحجاج المسيحيون القادمون من أوروبا .

ليبحرا سويًا فى خليج السويس إلى ميناء الطور القديم ليزورا معًا المواقع المباركة بطور سيناء وبها دير الوادى الذى يعود إلى القرن السادس الميلادى وكان به 96 حجرة على طابقين لاستقبال الحجاج المسيحيون والمسلمون.

ثم يتجه الحجاج سويًا عبر وادى حبران إلى دير سانت كاترين لزيارة الدير وكنيسة التجلى والجامع الفاطمى داخل الدير ويصعدون إلى جبل موسى ويستمر الحجاج االقاصدون جبل سيناء فى الموقع ويغادر المسلمون مرة اخرى إلى ميناء الطور ليستقلوا سفينة إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة .

كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
كنيسة التجلي في دير سانت كاترين شاهدة على تعانق الأديان.. صور
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