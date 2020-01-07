أهم الأخبار.. ساديو ماني وحكيمي والبلايلي والاتحاد المصري الأفضل في أفريقيا 2019.. وفيديو جديد لـ منى فاروق



سيطرت حالة من الحزن والفجيعة على وجوه أفراد عائلة فتاة عقب انتحارها عقب مرورها بأزمة نفسية حاده دفعتها للقفز من الطابق الرابع عقب مشادات كلامية مع شقيقتها ووالدتها وتم التحفظ على الجثة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف الى مشرحة مستشفي المنشاوي بطنطا لتوقيع الكشف الطبي عليها.



بقيت مكشوف .. رواد التواصل الاجتماعى لـ جمال عيد: بطل إسفاف سيطرت حالة من الحزن والفجيعة على وجوه أفراد عائلة فتاة عقب انتحارها عقب مرورها بأزمة نفسية حاده دفعتها للقفز من الطابق الرابع عقب مشادات كلامية مع شقيقتها ووالدتها وتم التحفظ على الجثة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف الى مشرحة مستشفي المنشاوي بطنطا لتوقيع الكشف الطبي عليها.



شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما حادا على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد قيامه بنشر تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تحرض ضد الدولة ويتضامن فيها مع النشطاء الأوروبيين.



تفاصيل اللقاء السري بين خيرت الشاطر وقاسم سليماني لتشكيل الحرس الثوري في مصر شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما حادا على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد قيامه بنشر تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تحرض ضد الدولة ويتضامن فيها مع النشطاء الأوروبيين.



أعدت مؤسسة "ماعت"، تقريرا بالفيديو يكشف فضائح الإخوان وعلاقتها الوطيدة مع الشيعة وإيران من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المنطقة، وذلك عبر الميليشيات المسلحة الإرهابية.



رسميًا.. ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 أعدت مؤسسة "ماعت"، تقريرا بالفيديو يكشف فضائح الإخوان وعلاقتها الوطيدة مع الشيعة وإيران من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المنطقة، وذلك عبر الميليشيات المسلحة الإرهابية.



توج النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، فريق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



رسميًا .. الاتحاد المصري لكرة القدم يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019 توج النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، فريق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



توج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في القارة السمراء لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على هامش جوائز الأفضل في إفريقيا.



رسميًا .. رئيس نادي مازيمبي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019 توج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في القارة السمراء لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على هامش جوائز الأفضل في إفريقيا.



توج مويس كاتومبي تشابوي رئيس نادي مازيمبي بالجائزة الأفضل افريقيا لناديه خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.



رسميًا .. جمال بلماضي أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019 توج مويس كاتومبي تشابوي رئيس نادي مازيمبي بالجائزة الأفضل افريقيا لناديه خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.



توج جمال بلماضي المدير الفني لفريق بجائز أفضل مدرب لعام 2019، وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



رسميا.. المغربي أشرف حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019 توج جمال بلماضي المدير الفني لفريق بجائز أفضل مدرب لعام 2019، وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



توج المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل لاعب شاب والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



رسميًا .. يوسف بلايلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء توج المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل لاعب شاب والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



توج يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



بالفيديو | قرار جديد لـ منى فاروق والجمهور يطالبها بالتراجع توج يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن قرار جديد لها إلا أن جمهورها عارضها فى قرارها.



وزير خارجية الصين يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن قرار جديد لها إلا أن جمهورها عارضها فى قرارها.



وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الثلاثاء، مستشار الدولة ووزير خارجية الصين وانج يي، في زيارة لمصر تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة السفير سامح شكري وزير الخارجية، لبحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقات.



رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الثلاثاء، مستشار الدولة ووزير خارجية الصين وانج يي، في زيارة لمصر تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة السفير سامح شكري وزير الخارجية، لبحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقات.



يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

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