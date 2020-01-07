ننفرد بلقطات مجنونة لـ مجدي عبد الغني في حفل الأفضل إفريقيا.. فيديو

ظهر النجم المصري مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، في حفل التتويج أفضل لاعبي في افريقيا لعام 2019، التي فاز بها السنغالي ساديو ماني.





ورصدت عدسات صدى البلد المتواجدة بين الحاضرين الحفل، لحظات مجنونة لـ مجدي عبد الغني وهو بجوار الحاج ضيوف لاعب منتخب السنغال، وهم يقومون بوضع لإلتقاط بعض الصور التذكارية من داخل الحفل.





ومزح عبدالغني مع المصورين الذين يحاولون أن يلتقط له بعض الصور قائلًا: "إيه انتوا هتغفلوني ولا إيه".





وكان النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، قد حصد جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.





وحضر ساديو مانى الحفل الذي أقيم اليوم فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".





في الوقت الذي غاب فيه محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.



