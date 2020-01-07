AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ننفرد بلقطات مجنونة لـ مجدي عبد الغني في حفل الأفضل إفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو أبوبكر
ظهر النجم المصري مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، في حفل التتويج أفضل لاعبي في افريقيا لعام 2019، التي فاز بها السنغالي ساديو ماني.

ورصدت عدسات صدى البلد المتواجدة بين الحاضرين الحفل، لحظات مجنونة لـ مجدي عبد الغني وهو بجوار الحاج ضيوف لاعب منتخب السنغال، وهم يقومون بوضع لإلتقاط بعض الصور التذكارية من داخل الحفل.

ومزح عبدالغني مع المصورين الذين يحاولون أن يلتقط له بعض الصور قائلًا: "إيه انتوا هتغفلوني ولا إيه".

وكان النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، قد حصد جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.

وحضر ساديو مانى الحفل الذي أقيم اليوم فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

في الوقت الذي غاب فيه محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في العامين الأخيرين 2017 و 2018، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحضور حفل أفضل لاعب إفريقي ..ساديو مانى يصل الجونة

بعد أنباء عدم حضوره حفل الأفضل بأفريقيا.. محمد صلاح يتصدر تويتر وردود أفعال متباينة من الجماهير

30 صورة | استقبال نجم ليفربول ساديو ماني بـ الغردقة

حفيظ دراجي يرشح عبر صدى البلد اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في أفريقيا

بعد تأكد غيابه عن حفل الأفضل إفريقيا | الصحافة السنغالية تهاجم محمد صلاح

رسميًا.. ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019

ترشيحاتنا

مباحث البحيرة تكشف غموض مقتل طالبة على يد والدها

في استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

تحذير.. إقامة كأس العالم في قطر 2022 يعرض المنتخبات والجماهير للخطر

مرتضى منصور يرفض عرضا خياليا لانتقال محمود علاء للدوري التركي.. تفاصيل

الغد: انطلاق صافرات الإنذار من القنصلية الأمريكية بأربيل

رأس مال كيم جونج أون.. سر الغرفة 39 في كوريا الشمالية التي يهابها العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت