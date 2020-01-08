خبير: سياسات الحكومة كانت محل إشادة دولية

أكد قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن السياسات المالية للحكومة المصرية، كانت محل إشادة من قبل صندوق النقد الدولي الذي أكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات.



أوضح تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ،أن تلك التصريحات تسعي لتحقيق المعدلات المستهدفة في استراتيجية التنمية المستدامة، التي تطمح لخفض نسبة العجز الكلي للموازنة للناتج المحلي الإجمالي الى 7.5% بحلول عام 2020، كما تتبنى هدفًا طموحًا بأن تصل هذه النسبة للحدود الآمنة دوليًا لتصل في عام 2030 الى 2.28%.



أضاف أن أهم مرتكزات إصلاح السياسة المالية استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم، من خلال التخفيض التدريجي لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية.



وأشار إلي تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 30 %، من 120.8 مليار جنيه في 17 / 2018 ، إلى 85 مليار جنيه خلال 18 / 2019 ، بجانب توجه الحكومة مؤخرًا لتطبيق آلية التسعير التلقائي التي تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام.