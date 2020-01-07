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توك شو

مدير معابد الكرنك يكشف 4 طرق للكباش .. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:35 م
الطيب غريب مدير معابد
الطيب غريب مدير معابد الكرنك
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قسم التوك شو
قال الطيب غريب مدير معابد الكرنك، إنه لا صحة لمعلومة نقل كباش من طريق الكباش الرئيسى بالأقصر إلى ميدان التحرير، موضحًا أن هناك 4 طرق للكباش أبرزها طريق الأمانى وهذا هو الطريق المؤدي إلى البوابة الرئيسية.

وأضاف مدير معابد الكرنك، خلال حواره ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 20 كباشا فى كل جانب على مسافة 50 مترا.

وأكد مدير معابد الكرنك، أن الكباش التى يتم التخطيط لنقلها إلى ميدان التحرير لتزينه وجعله مزارا سياحيا عالميا هم 4 كباش موجودين خلف التل الأثرى الذى تم استخدامه لبناء الصرح الأول وهذه الكباش مخفية وغير مرئية .

و أشار مدير معابد الكرنك، أنه ضمن خطط تطوير وتزيين ميدان التحرير خلال عام 2020 أن يتم وضع مسلة مصرية أحد رموز الحضارة الفرعونية المصرية و4 كباش المخفية من أجل تزيين هذا الطريق.

وأوضح مدير معابد الكرنك، أن كل ميادين العالم يتم تزيينها بآثار بلادها كما أن كل ميادين العالم يتم تزينها وما يتم يعتبر متبع فى جميع ميادين العالم وليست بدعة .
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