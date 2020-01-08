في الحلقة الـ8 من الآنسة فرح .. شادي يعود إلى فرح .. وعلياء إلى المصحة

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل الآنسة فرح عن تمسّك شادي (أحمد مجدي) بزوجته فرح (أسماء أبو اليزيد) بعد محاولتها الانفصال عنه وطلبها للطلاق، ليخبرها أنه على استعداد على فعل أي شيء كي نكون سويًا، ولكن هل يقنع شادي فرح، في ظل محاولات ديدا (رانيا يوسف) من إبعادها عنه والتشكيك في مشاعرها نحوه، خاصةً بعدما تركت طارق (محمد كيلاني) خطيبها السابق من أجله؟





وفي الوقت نفسه عاد شادي إلى إدارة الأوتيل بعد رفده منه لسوء إدارته ولجرائم القتل التي حدثت أثناء إدارته، كما ذهبت علياء (مريم الخشت) إلى المصحة النفسية لاتهامها ميريام (هبة داغر) بأنها تتاجر بالمخدرات، وبعد دخول ماجد الألفى (تامر فرج) حياة ديدا وابنتها فرح، طلبت ديدا منه الابتعاد، وعدم استكمال هذه العلاقة لأنها قد تضر به وبأسرته وكذلك هي، فهل يتركها ماجد الألفى بهذه السهولة؟





ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .





ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج وهدى مجد وهبة داغر، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.