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برلمان

رئيس «المصريين»: الرئيس السيسي مُجدد الوطنية المصرية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:02 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعد مُجدد الوطنية المصرية في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشار رئيس المصريين، إلى أن الرئيس السيسي حريص دائمًا على التواجد مع شركائنا في الوطن وأخواتنا الأقباط ولا يترك فرصة لمشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد؛ فضلا عن حرصه على محدودي الدخل والبسطاء ورفع المعاناة عن كاهلهم؛ وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة وجميع الفئات التي كانت مهمشة في السابق؛ والذي يحرص بصفة مستمرة على إحيائها من جديد وعلى بناء المواطن المصري من أول وجديد وأولها الوحدة الوطنية التي نعيشها في الوقت الحالي بفضل مجهودات الرئيس السيسي؛ وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل المؤامرات التي تُحاك على حدودنا والتحرش العسكري بمصر من الطاغية الفاشي الذي يُدعى أردوغان. 

وأضاف "أبو العطا" في تصريحات له، أن كل التصرفات التي تحاول جر مصر إلى معارك أخرى جانبية لتعطيل القيادة السياسية عن مسيرة البناء والتنمية والازدهار التي تعيشها الدولة المصرية حاليًا ومكافحة الإرهاب في الداخل لن تفلح بفضل حنكة وذكاء الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن جميع المواطنين سواء مسلمين أو أقباط وكل فئات الشعب المصري مصطفين خلف القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي على قلب رجل واحد ضد كل المؤامرات التى تُحاك ضد الوطن.

وأوضح أن المصريين جميعًا يؤيدون ويساندون بشكل كامل جميع قرارات القيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي؛ من أجل غدٍ أفضل لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن جميع المصريين على قلب رجل واحد في هذا الوقت بالتحديد وفي ظل التحديات التي تواجه وطننا الغالي، ونريد إيصال رسالة للعالم أجمع أن هذه هي مصر؛ وهذا الالتفاف والاصطفاف خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة يُعد نموذجًا صغيرًا من الشعب المصري الأبي العظيم الذي يثق في قيادته الحكيمة ويدعمها بشكل كامل في جميع قراراتها؛ من أجل مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول ورفع اسم مصر عاليًا.
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