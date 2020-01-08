رئيس «المصريين»: الرئيس السيسي مُجدد الوطنية المصرية

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعد مُجدد الوطنية المصرية في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة.





وأشار رئيس المصريين، إلى أن الرئيس السيسي حريص دائمًا على التواجد مع شركائنا في الوطن وأخواتنا الأقباط ولا يترك فرصة لمشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد؛ فضلا عن حرصه على محدودي الدخل والبسطاء ورفع المعاناة عن كاهلهم؛ وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة وجميع الفئات التي كانت مهمشة في السابق؛ والذي يحرص بصفة مستمرة على إحيائها من جديد وعلى بناء المواطن المصري من أول وجديد وأولها الوحدة الوطنية التي نعيشها في الوقت الحالي بفضل مجهودات الرئيس السيسي؛ وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل المؤامرات التي تُحاك على حدودنا والتحرش العسكري بمصر من الطاغية الفاشي الذي يُدعى أردوغان.





وأضاف "أبو العطا" في تصريحات له، أن كل التصرفات التي تحاول جر مصر إلى معارك أخرى جانبية لتعطيل القيادة السياسية عن مسيرة البناء والتنمية والازدهار التي تعيشها الدولة المصرية حاليًا ومكافحة الإرهاب في الداخل لن تفلح بفضل حنكة وذكاء الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن جميع المواطنين سواء مسلمين أو أقباط وكل فئات الشعب المصري مصطفين خلف القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي على قلب رجل واحد ضد كل المؤامرات التى تُحاك ضد الوطن.



