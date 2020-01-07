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عادل حمودة: الفائز والمهزوم فى أى حرب يتقاسمان كل شئ

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:53 م
الصحفى عادل حموده
الصحفى عادل حموده
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البهى عمرو
قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد للمصريين أنهم لا يقلقون وأن نكون معًا، موضحًا أن قرار الحرب فى أى دولة يأتى بعد أن يتأكد الرئيس أن الشعب غير قلق.

وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دة إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن قرار الحرب ليس قرار سلاح، بل أن هناك جبهة داخلية وهناك حرب نفسية وقوة اقتصادية وعلاقات دولية.

وأكد أن الفائز والمهزوم فى أى حرب يتقاسم كل شئ، مؤكدًا أن الحرب العالمية الأولى قتل من الحلفاء الفائزين 6 ملايين، ومن الخاسرين 4 ملايين.

وكشف، الصحفي عادل حمودة، أن الحرب العالمية الثانية شهدت وفاة 16 مليون مواطن من الفائزين و 8 ملايين من الخاسر، مؤكدًا أن الفائز في الحرب من الممكن أن يخسر جنود أكثر من الفائز.

وتابع أن الحرب ليست هزار، والانتصار فى أى حرب لا تعنى الازدهار بل تكلفة.
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